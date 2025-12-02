Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 15:32

В Госдуме назвали главную тему предстоящего разговора Путина и Уиткоффа

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в первую очередь будет посвящена территориальному вопросу в разрешении конфликта на Украине, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, визит украинской делегации к Уиткоффу на ранчо не решил этот аспект, и теперь его согласуют с Россией.

Депутат в беседе с «Лентой.ру» отметил позитивные ожидания Москвы: после переговоров с украинцами гольф-поле Уиткоффа станет платформой для прорыва. Территории останутся ключевой темой, способной сильно приблизить итоговое решение, подытожил парламентарий.

Переговоры США и Украины завершились фиаско для Вашингтона, заявил политолог
Переговоры США и Украины завершились фиаско для Вашингтона, заявил политолог

Сегодня, 2 декабря, во второй половине дня в Кремле состоится встреча главы РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Это уже шестой визит американского эмиссара в Россию с начала года. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, назвал этот день «важным для мира», отметив, что команда, разработавшая мирный план Трампа по Газе, прибыла для переговоров с российской стороной. Основной темой станет обсуждение американских мирных предложений. В Кремле уточнили, что встреча начнётся после 17:00 по московскому времени.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar