В Госдуме назвали главную тему предстоящего разговора Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в первую очередь будет посвящена территориальному вопросу в разрешении конфликта на Украине, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, визит украинской делегации к Уиткоффу на ранчо не решил этот аспект, и теперь его согласуют с Россией.