Внезапное появление штурмовиков ВС РФ в Красноармейске вызвало панику у ВСУ

Внезапное появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских сил, сообщил командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады Геннадий Дорошев. По его словам, после первых ударов по пикапам и мотоциклистам бойцы ВСУ не знали, что делать.

«Когда мы начали уничтожать их пикапы, мотоциклистов, прям была у них паника. Они бегали, не знали, что им делать. <...> Они оказались не готовы, ходили вразвалочку», — цитирует Дорошева ТАСС.

Командир утверждает, что украинское командование скрывало от группировки в городе присутствие российских подразделений. Из-за этого, по его словам, оборона оказалась не подготовлена.

Напомним, что ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Кроме этого, Герасимов представил обновлённые данные о продвижении на соседних участках, где продолжаются наступательные действия.