Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти ведут себя так, словно не знают, что происходит ни в экономике Украины, ни на линии боевых действий. На пресс-подходе он отметил, что руководство страны «занимается другими делами» и всё больше времени проводит в разъездах, «выклянчивая деньги», вместо того чтобы уделять внимание ситуации на фронте.

Путин заявил, что руководство Украины живёт на другой планете. Видео Telegram/ Юнашев LIVE

Во время пресс-подхода Путин опроверг слова Владимира Зеленского о том, что ВСУ всё-ещё находятся в городе. Купянск, по словам Путина, полностью контролируется российскими войсками уже несколько недель. Руководство Украины, вероятно, недостаточно информировано о реальной ситуации на местах, что и привело к возникновению заблуждения.

«Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Да и потом, постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег, здесь, наверное, ему не до текущих дел и в экономике, и тем более на фронте», — заявил глава государства.

Кроме того, российский лидер категорически охарактеризовал действия Украины в Чёрном море, назвав атаки на танкеры не иначе как «пиратством». Он подчеркнул, что Россия в состоянии «отрезать страну от моря».