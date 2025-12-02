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Опубликовано 2 декабря 2025, 16:16

Зеленский считает, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту на Украине

Обложка © ТАСС / АР / Peter Morrison

Обложка © ТАСС / АР / Peter Morrison

Владимир Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту на Украине, добавив, что простых решений по этому вопросу нет.

На пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином Зеленский пояснил, что последняя версия мирного плана состоит из 20 пунктов, однако ряд положений ещё нужно проработать. Самыми сложными он назвал вопросы территорий, использования активов РФ и гарантии безопасности для Киева.

Axios: Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу на встречу с Зеленским
Axios: Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу на встречу с Зеленским

Напомним, что сегодня, 2 декабря, в Кремле состоятся переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Это шестой визит Уиткоффа в Россию с января 2025 года. Встреча начнётся в ближайшее время — Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер уже прогулялись по столице в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева, а сам Путин покинул пленарную сессию XVI инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» и отправился в Кремль.

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