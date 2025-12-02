Зеленский считает, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту на Украине

Владимир Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту на Украине, добавив, что простых решений по этому вопросу нет.

На пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином Зеленский пояснил, что последняя версия мирного плана состоит из 20 пунктов, однако ряд положений ещё нужно проработать. Самыми сложными он назвал вопросы территорий, использования активов РФ и гарантии безопасности для Киева.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, в Кремле состоятся переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Это шестой визит Уиткоффа в Россию с января 2025 года. Встреча начнётся в ближайшее время — Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер уже прогулялись по столице в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева, а сам Путин покинул пленарную сессию XVI инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» и отправился в Кремль.