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Регион
Опубликовано 3 декабря 2025, 05:20

Юрист назвал 3 малоизвестные льготы, которые положены ветеранам СВО и их семьям

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участники специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации обладают правом на получение многочисленных льгот от государства в целом ряде областей жизнедеятельности. В их числе — налоговые, жилищные, образовательные, трудовые, жилищно-коммунальные льготы. Часть льгот распространяется и на членов семей участников специальной военной операции, а также на наследников ветеранов боевых действий в случае гибели последних, отмечает юрист Георгий Сидоров. Во время общения с Life.ru эксперт составил список из трёх малоизвестных льгот, которые положены участникам СВО и их родственникам.

1. Трудовые льготы с отпусками

Лица, принимавшие участие в специальной военной операции, обладают очень важным правом на получение дополнительного оплачиваемого отпуска. Действующие военнослужащие, которые участвовали в специальной операции, но продолжают служить в армии или других силовых структурах, могут брать до 15 календарных дней оплачиваемого отпуска дополнительно к основному отпуску. Это позволяет им более качественно отдыхать, а также заниматься решением вопросов, требующих дополнительного времени.

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Кроме того, прекратившие службу в армии или других силовых структурах военнослужащие обладают правом брать ежегодный основной отпуск в удобное время года. То есть они оказываются в более лучшем положении по сравнению с обычными сотрудниками, которые, к примеру, могут получить отпуск осенью или зимой.

Георгий Сидоров

2. Освобождение от земельного налога

Для участников специальной военной операции, проживающих в сельской местности или в частном секторе городов, либо владеющих дачами, садами или огородами, предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога. Однако есть определённая оговорка — от земельного налога ветеранов боевых действий освобождают на участки площадью не более 6 соток земли. Если участок больше, то налог будет рассчитываться с превышающей эту отметку площади.

Например, если у ветерана спецоперации есть земельный участок общей площадью 12 соток, то земельный налог будет рассчитываться с 6 соток, на которые площадь участка превышает норматив. О данной льготе стоит помнить и тем участникам спецоперации, которые собираются воспользоваться своим правом на бесплатное получение от региональных властей земельного участка.

3. Списание долгов

По словам эксперта, многие участники специальной военной операции, как и другие россияне, имеют обязательства по кредитам и микрозаймам. У некоторых ветеранов боевых действий возникали в своё время сложности с оплатой кредитов. Государство предоставляет им возможность списания долгов. Это право распространяется и на супругов участников спецоперации.

«Правом на списание долгов обладают лица, заключившие контракт на службу в армии после 1 декабря 2024 года. Размер долгов, которые могут быть полностью списаны, составляет до 10 млн рублей. Однако есть ряд условий. Во-первых, кредиты или микрозаймы должны быть взяты до начала участия должника в спецоперации. Во-вторых, списываются кредиты, по которым началось взыскание, исполнительное производство. В-третьих, не подлежат списанию долги, которые образовались после начала специальной военной операции, а также без судебного взыскания», — заявил Георгий Иванов.

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Ольга Годуненко
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