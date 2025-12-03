Основным пунктом споров в переговорах по урегулированию украинского конфликта является пятая часть территории ДНР, которая сейчас находится под контролем Киева Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% ДНР, которые остаются [под контролем Киева]», — заключил политик в интервью Fox News.

Он добавил, что США добились некоторого прогресса, и Киев получит гарантии безопасности на будущее.

Напомним, ранее в Кремле прошли продолжительные переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из США. Российский лидер встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем Дональда Трампа. Ключевой темой встречи, продлившейся около пяти часов, стало обсуждение мирного урегулирования на Украине. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудили суть предложений, изложенных в четырёх документах в рамках американского плана.