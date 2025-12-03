Страны НАТО обозначили свои «красные линии» по урегулированию на Украине

Некоторые страны НАТО настаивают на учёте их собственных «красных линий» при любом будущем урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в альянсе.

«Мы вместе с нашими партнёрами и союзниками разрабатываем «красные линии», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Уточняется, что эти границы касаются таких ключевых вопросов, как возможное членство Украины в блоке и размещение войск на территориях союзников.