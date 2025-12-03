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Опубликовано 3 декабря 2025, 06:36

Страны НАТО обозначили свои «красные линии» по урегулированию на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Некоторые страны НАТО настаивают на учёте их собственных «красных линий» при любом будущем урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в альянсе.

«Мы вместе с нашими партнёрами и союзниками разрабатываем «красные линии», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Уточняется, что эти границы касаются таких ключевых вопросов, как возможное членство Украины в блоке и размещение войск на территориях союзников.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Европа продолжает жить в иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение, хотя сама же понимает, что это недостижимо. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией. Финский политик Армандо Мема выразил мнение, что «упреждающий удар» НАТО по России может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до ядерной войны.

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Мария Любицкая
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