Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом закладывает фундамент для будущих соглашений по Украине и отношений с Западом. Такое заявление сделал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, отметив последовательность и жёсткость российской стороны в отстаивании своих интересов. Политик подчеркнул, что общий подход американцев может быть взят за основу урегулирования, но мир невозможен без выполнения ключевых условий.

«Не получится заключить мир, не признавая решения четырёх регионов о вхождении в состав России», — заявил Миронов RT.

Он добавил, что также неприемлемы планы Украины по вступлению в НАТО, сохранение крупной армии, отказ от прав русскоязычного населения и продолжение насильственной украинизации.

«Всего этого не получится добиться, если у власти останется неонацистский коррумпированный режим Зеленского», — заключил лидер партии.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжались около пяти часов. В фокусе обсуждения были проблемы, обусловленные украинским кризисом, а также вероятные шаги США по его урегулированию. Делегацию Российской Федерации на встрече возглавляли помощник главы государства Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.