Украинский политический ландшафт взбудоражен откровениями о закулисных играх в администрации Владимира Зеленского. Депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил в своём Telegram-канале, что Андрей Ермак, бывший руководитель офиса Зеленского, ещё в 2019 году консультировался с американским политтехнологом относительно своего потенциального президентства.

По словам нардепа, ссылающегося на экс-пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, Ермак вёл себя как «мощный менеджер», который постоянно «подсиживал» главу государства. Более того, помощник Зеленского якобы давал указания другим не выполнять прямых распоряжений руководителя киевского режима.

Сама Мендель рассказала, что лично получала от Ермака запреты на выполнение некоторых поручений, которые давал ей Зеленский.

Ранее Юлия Мендель заявила, что Ермак намеренно вводил Зеленского в заблуждение и саботировал его распоряжения. По её утверждению, она лично получала от него указания игнорировать поручения представителя Незалежной, что было распространённой практикой и у других чиновников. Мендель также обвинила Ермака в организации преследования людей и создании препятствий для правоохранительных органов.

