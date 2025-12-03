Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Правительство РФ обновило «Правила поставки газа». Долгосрочные контракты с условием «бери или плати» теперь позволяют биржевую балансировку, пишет oilcapital.ru. Компании смогут продавать или докупать газ на бирже при отклонении от плана, а газ для балансировки освобождается от госрегулирования цен.

Ставропольский край

В Ессентуках поступила информация о минировании лицея №6. Об этом сообщили мэр Владимир Крутников и правоохранительные органы, пишет newstracker.ru. Все службы оперативно отработали на месте. Как стало известно, это не первый инцидент за последнее время.



Республика Удмуртия

В Перми передали в суд уголовное дело о контрабанде 4 млн рублей, задержанной оказалась 45-летняя жительница Удмуртии. Женщина пыталась вывезти деньги рейсом Пермь — Баку, не задекларировав их, пишет udm-info.ru. Обвиняемую будут судить по статье о контрабанде наличных в крупном размере.

Ростовская область

В Ростове власти предложили корректировку транспортной сети: часть трамвайных и троллейбусных маршрутов могут закрыть или заменить автобусами и электробусами, пишет rostovgazeta.ru. Популярные маршруты сохранят, а для автобусов планируют вернуть «гармошки» для увеличения вместимости. Глава департамента транспорта подчеркнул, что это проект стратегии.

Республика Татарстан

В Татарстане после нападения стаи собак на девочку в Зеленодольском районе жители начали массово жаловаться на бездомных животных, сообщает inkazan.ru. Ребёнок оказался в тяжёлом состоянии, возбуждено уголовное дело. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что ответственность за ситуацию лежит на власти. На фоне жалоб в Нижнекамске создана комиссия для контроля, однако проблема нехватки приютов остается нерешенной.

Волгоградская область

В Волгограде силовики провели масштабный рейд в поселке Горьковский, где проживает цыганская община, сообщает novostivolgograda.ru. В операции участвовали полиция, УФСБ и Росгвардия. В отдел полиции Советского района доставили 16 человек для проверки. Также выявили десятки незаконных подключений к электричеству и газу, часть домов временно отключили. У некоторых жителей обнаружены долги за свет свыше 100 тысяч рублей.

Нижегородская область

В Москве билеты на поезда до Нижнего Новгорода перед Новым годом почти полностью раскуплены, сообщает newsnn.ru. На 30 декабря запланировано 22 рейса, но свободных мест осталось мало. Больше всего билетов пока на утренние «Ласточки» — около 550 сидячих по цене 5400 рублей. На остальные рейсы остались лишь места для инвалидов или дорогие купе и СВ, часть поездов уже полностью без билетов.

Свердловская область

В Екатеринбурге врачи больницы №20 спасли жизнь свердловчанину, проведя срочную операцию после разрыва раковой опухоли в толстой кишке, сообщает tagilcity.ru. Мужчина поступил в критическом состоянии с внутренним кровотечением и перитонитом. Медики остановили кровотечение, подключили ИВЛ и гемодиализ. После 10 дней в реанимации состояние пациента стабилизировалось.

Оренбургская область

Жителя Оренбургской области будут судить за стрельбу по автобусу с призывниками и сотрудниками военкомата. Как сообщает портал 56orb.ru, молодой человек, провожая друга на службу, поехал рядом с будущими солдатами на автомобиле. В какой-то момент, двигаясь параллельно микроавтобусу, он открыл окно и произвел не менее 82 выстрелов из пневматического пистолета по транспортному средству. Пули попали в кузов и разбили заднее правое стекло.

Тюменская область

Тюмень вошла в топ городов с самой высокой стоимостью проезда на общественном транспорте. Как информирует портал nashgorod.ru, город попал на 15 строчку среди крупных городов. При этом жители Тюмени жалуются, что автобусы часто отклоняются от графика и приезжают переполненными.

Омская область

Обширный антициклон с морозами до -40 изменит погоду в Омской области. По информации портала gorod55.ru, в пятницу, 5 декабря, в регион придет зима с температурами -6…-11 градусов. Суббота, 6 декабря, принесет омичам около -8 градусов, а на севере области похолодает до -15.

Карелия

Жителю Петрозаводска грозит тюрьма за посылку на маркетплейсе. Как сообщает karelinform.ru, в начале осени он заказал на популярной зарубежной площадке более 15 металлических изделий. Посылку задержали на таможне, где эксперты установили: это отмычки, относящиеся к спецсредствам скрытого доступа. Ведутся следственные действия. Максимальное наказание — до четырёх лет лишения свободы.

Приморский край

Жених со свадьбы попал в травмпункт Владивостока с вывихом плеча. Как сообщает vostokmedia.com, молодой человек в смокинге доставлен в травмпункт на Уткинской со смещением плечевой кости прямо в день бракосочетания. Врачи оперативно вправили вывих, после чего пациент вернулся на торжество.

Башкирия

В Башкирии вновь зафиксировали опасные выбросы в воздух. Как сообщает Mkset.ru, за октябрь 2025 года, в промышленных городах Башкирии снова зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Наибольшее число нарушений — 24 эпизода — отмечено в Стерлитамаке, 22 из них по этилбензолу. В Уфе зафиксировано 11 случаев превышения, в основном по изопропилбензолу. Высокий фон загрязнения также отмечен в Салавате и Благовещенске. Единственным городом без превышений стали Туймазы.

Краснодарский край

Споры о судьбе главного цирка Краснодара разгораются с новой силой. Ключевые вопросы: будет ли новое здание вообще и останется ли оно на историческом месте? Пока власти перенесли окончание реконструкции на 2029 год, а стройка и вовсе может возобновиться только в 2027-м, пишет kubanpress.ru. Проект масштабный: по сути, это строительство с нуля. Планируется современный комплекс площадью 23,7 тыс. кв. метров с залом на 1800 зрителей, подземным паркингом, ветеринарной зоной и всей необходимой инфраструктурой. Внешний облик обещают сохранить, но цена вопроса — 7,3 млрд рублей, что и стало причиной затягивания сроков.

Хабаровский край

С 1 декабря водоснабжение и водоотведение Города Юности (Комсомольска-на-Амуре) перешло под управление группы «Росводоканал» по концессионному соглашению на 49 лет, пишет transsibinfo.com. Это первая в России столь масштабная модернизация городских водных сетей. Инвестиции составят 350 млрд рублей, из них 73 млрд планируется освоить в первые 20 лет.

Новосибирск

Хулиганы из школы №50 в Новосибирске безнаказанно разбрасывают лезвия, пишет atas.info. В одной из школ Новосибирска родители пятиклассников заговорили о систематическом давлении, воровстве и даже угрозе физической расправы со стороны нескольких учеников.

Челябинская область

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ пресекли работу межрегионального канала незаконной миграции, пишет kursdela.biz. По данным ведомства, задержаны двое местных жителей, которые организовывали пребывание в России иностранных граждан без законных оснований.

ХМАО

Самого жесткого мэра ХМАО отправят в отставку из-за миллионных незаконных премий, пишет muksun.fm. Главе Нижневартовского района придется вернуть 5 млн премий, которые он выписал сам себе без одобрения думы. Решение еще не вступило в силу, а прокуратура уже приготовила новый «удар» — иск об увольнении по утрате доверия.

Красноярский край

Еще одна пещера была обследована спасателями в поисках семьи Усольцевых, пишет prmira.ru. 28 сентября семья с 5-летней дочерью отправилась в поход и не вернулась. 18 ноября был проведен осмотр пещеры глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров. Также спасатели проверили 2,5 километра лесного и скального массива. Однако поиски на данный момент не дали никаких результатов.

Хакасия

В Ленинградской области открывается выставка, посвящённая древнему искусству Хакасии, пишет newkhakasiya.online. Среди ее экспонатов — скелет мамонта после реставрации, который находится в фонде музея в Ямало-Ненецком автономном округе, а также копии наскальных рисунков, их специально для выставки предоставил краеведческий музей в Абакане.

Красноярский край

В Красноярске в подъезде дома обрушился потолок вместе со слесарем, пишет prmira.ru. Обрушение произошло во время ремонта — подрядчики заменяли шифер. По словам жителей, вместе с потолком упал слесарь, которому понадобилась медпомощь. В прокуратуре подтвердили, что упал рабочий, но он ушел самостоятельно. Теперь его ищут.

Белгородская область

Из-за свалки старых покрышек в Белгороде дети ходят по проезжей части, пишет bel.ru. Пункт приёма шин превратился в постоянную свалку. Если днём такой обход ещё можно назвать относительно безопасным, то вечером — нет. Пострадать могут не только взрослые, но и дети, которые ходят по этой дороге на тренировки в спортзал.

Пермский край

В Перми задержан педофил, который накачал девочку наркотиками, пишет properm.ru. Мужчина обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса. По предварительным данным, он дал двум девочкам-подросткам наркотик, а после изнасиловал одну из них, пользуясь ее беспомощностью.

