В Польше погиб 11-летний актёр Никодем Марецки

Юный польский актёр Никодем Марецки погиб в дорожной аварии в возрасте 11 лет. О трагедии рассказал телеканал Polsat News, сославшись на заявление семьи мальчика.

По предварительной информации, ребёнок выбежал на проезжую часть из автобуса и попал под колёса автомобиля. При этом водитель транспортного средства в момент происшествия был абсолютно трезв и не превышал установленный скоростной режим. Режиссёр Марцин Кошалка, сотрудничавший с Марецки, написал в своём блоге, что это ужасная потеря для всех, кто знал талантливого мальчика, перед которым открывались большие перспективы. Никодем, несмотря на возраст, уже был известен зрителям по ролям в популярных польских телесериалах «Краковские монстры» и «Белая храбрость».

Трагедия случилась ещё 27 октября, но широкую огласку она получила лишь спустя несколько недель. Прокуратура пока не видит оснований для предъявления обвинений водителю, поскольку следствие не выявило с его стороны нарушений правил дорожного движения. Тем не менее расследование продолжается. Церемония прощания с назначена на 3 декабря текущего года.

