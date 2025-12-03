Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 09:48

Прощальное рукопожатие: Овечкин собрал игроков «Вашингтона» для трогательного жеста в адрес соперника

Овечкин собрал игроков «Вашингтона» для трогательного жеста в адрес соперника

Александр Овечкин попросил игроков «Вашингтона» остаться на льду после матча с «Лос-Анджелесом», чтобы лично пожать руку Анже Копитару. Инициатива была приурочена к последней встрече команд в регулярке — после сезона Копитар завершает свою долгую карьеру в НХЛ.

Овечкин организовал рукопожатия «Вашингтона» и Копитара. Видео © X/ Capitals Brasil

Овечкин поздравил своего противника с потрясающей карьерой, но отметил, что его уход вызывает грусть. Словенский нападающий отыграл в НХЛ почти два десятилетия, дважды выигрывал Кубок Стэнли и стал первым хоккеистом из Словении, добившимся таких достижений.

В последней встрече «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1. Овечкин сделал две результативные передачи, Копитар — одну.

Воронков дважды подрался в матче НХЛ, отправив соперника в нокаут
Воронков дважды подрался в матче НХЛ, отправив соперника в нокаут

Напомним, что ранее Овечкин забросил 909-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «Вашингтона». Овечкину также удалось продлить личную серию с набранными очками до четырёх матчей подряд.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X/ Capitals Brasil

Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar