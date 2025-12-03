Прощальное рукопожатие: Овечкин собрал игроков «Вашингтона» для трогательного жеста в адрес соперника

Александр Овечкин попросил игроков «Вашингтона» остаться на льду после матча с «Лос-Анджелесом», чтобы лично пожать руку Анже Копитару. Инициатива была приурочена к последней встрече команд в регулярке — после сезона Копитар завершает свою долгую карьеру в НХЛ.

Овечкин организовал рукопожатия «Вашингтона» и Копитара. Видео © X/ Capitals Brasil

Овечкин поздравил своего противника с потрясающей карьерой, но отметил, что его уход вызывает грусть. Словенский нападающий отыграл в НХЛ почти два десятилетия, дважды выигрывал Кубок Стэнли и стал первым хоккеистом из Словении, добившимся таких достижений.

В последней встрече «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1. Овечкин сделал две результативные передачи, Копитар — одну.

Напомним, что ранее Овечкин забросил 909-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «Вашингтона». Овечкину также удалось продлить личную серию с набранными очками до четырёх матчей подряд.