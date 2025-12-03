Штурм «Щелкунчика»: В Госдуме предупредили о мошенниках на фоне упавшего сайта Большого театра

Проблемы с официальным сайтом Большого театра вновь спровоцировали активность мошенников, превратив процесс покупки билетов на «Щелкунчика» в настоящую лотерею для зрителей. Об этом Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

На фоне подобных сбоев активизируются мошенники, которые пользуются растерянностью людей и высоким спросом на такие популярные спектакли, как «Щелкунчик». Один из типичных сценариев — создание фальшивых сайтов, визуально копирующих официальный ресурс театра. Другой — продажа «билетов» через соцсети и мессенджеры, где злоумышленники представляются представителями театра или перекупщиками. Нередко предлагаются QR-коды или поддельные брони, которые на входе оказываются недействительными. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

IT-специалист Артём Геллер в беседе с Life.ru пояснил, что технические трудности преодолимы. По его словам, предсказуемый объём трафика и известные пиковые нагрузки успешно обрабатываются современными системами. Следовательно, проблема кроется в незавершённой доработке технических аспектов, таких как настройка серверов, оптимизация кода или обеспечение отказоустойчивости.

«Вот у них снова анонс, снова возможность купить билеты, снова ничего не работает. И подобными проблемами пользуются мошенники, которые представляются как перекупы или как представители театра, и обманным путём продают фальшивые билеты», — объяснил собеседник.

Эксперт посоветовал покупателям не идти на поводу у посредников, проверять адрес сайта вручную и приобретать билеты только через официальный ресурс театра. Так как любые попытки обойти систему почти всегда заканчиваются обманом и финансовыми потерями.

Ранее россияне массово сообщали о проблемах при попытке купить билеты на «Щелкунчика» на сайте Большого театра. По их словам, система каждые 4–6 секунд показывает всего два доступных для продажи билета — однако оформить покупку практически невозможно.