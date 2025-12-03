В России предложили способ избежать «схемы Долиной»

В России необходим контроль над риелторами при сделках с недвижимостью, чтобы избежать схем вроде продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом заявила профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Лентой.ру».

«У нас без риелтора скоро нельзя будет воды купить — они везде и сопровождают все сделки. Но раз так, пусть берут ответственность и перед продавцом, и перед покупателем», — считает она.

Риелторы, по её словам, берут немалые деньги, но часто подводят клиентов. Айвар предлагает страхование ответственности и участие банков при совершении продажи недвижимости. По словам специалиста, финансовые организации также проверяют подлинность всех документов и реалистичность сделок.

Напомним, ранее Life.ru писал, что в Москве выявлено около 150 судебных разбирательств по оспариванию сделок, совершённых по схемам, напоминающим историю певицы Ларисы Долиной. После этого случая по стране участились обращения пенсионеров, которые, продав жильё, заявляют о возможных мошеннических действиях и пытаются отменить сделки. В профсреде такую тенденцию называют «эффектом Долиной».