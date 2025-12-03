Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 09:46

В России предложили способ избежать «схемы Долиной»

Обложка © ТАСС / Константин Андреев

Обложка © ТАСС / Константин Андреев

В России необходим контроль над риелторами при сделках с недвижимостью, чтобы избежать схем вроде продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом заявила профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Лентой.ру».

«У нас без риелтора скоро нельзя будет воды купить — они везде и сопровождают все сделки. Но раз так, пусть берут ответственность и перед продавцом, и перед покупателем», — считает она.

Риелторы, по её словам, берут немалые деньги, но часто подводят клиентов. Айвар предлагает страхование ответственности и участие банков при совершении продажи недвижимости. По словам специалиста, финансовые организации также проверяют подлинность всех документов и реалистичность сделок.

Риелтор сообщил о жалобах коллег из-за «эффекта Долиной»
Риелтор сообщил о жалобах коллег из-за «эффекта Долиной»

Напомним, ранее Life.ru писал, что в Москве выявлено около 150 судебных разбирательств по оспариванию сделок, совершённых по схемам, напоминающим историю певицы Ларисы Долиной. После этого случая по стране участились обращения пенсионеров, которые, продав жильё, заявляют о возможных мошеннических действиях и пытаются отменить сделки. В профсреде такую тенденцию называют «эффектом Долиной».

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar