3 декабря, 09:43

Песков: Путин не отвергал план США, вчера был только первый обмен мнениями

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

В ходе первого прямого обмена мнениями между сторонами часть предложений была принята, а часть признана неприемлемой, однако переговорный процесс продолжается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что-то было принято, что-то отметено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс поиска компромисса», — отметил представитель Кремля.

Переговоры фактически вышли на новый уровень — впервые состоялся прямой обмен позициями по американскому мирному плану. По его словам, Москва не отвергла предложения Вашингтона полностью, а лишь обозначила неприемлемые пункты, оставив пространство для дальнейших обсуждений. Песков также уточнил, что предсказывать количество будущих раундов не берётся: встреч будет ровно столько, «сколько потребуется», чтобы стороны смогли нащупать приемлемые решения.

Продуктивная встреча, но компромиссного плана пока нет: Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
Ранее сообщалось, что после прошедших переговоров между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле подчеркнули, что обсуждение касалось не отдельных формулировок возможного мирного плана, а общих подходов к урегулированию украинского кризиса. Стороны подробно прошлись по проектам и материалам, переданным Вашингтоном ранее, сосредоточившись прежде всего на их содержательной части.

