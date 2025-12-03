Плёнки Миндича
3 декабря, 09:43

Кремль высоко оценил усилия администрации Трампа по украинскому урегулированию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что Москва выражает глубокую признательность лидеру Соединённых Штатов Дональду Трампу и его команде за содействие в процессе мирного урегулирования напряжённости на территории Украины.

По словам Пескова, российская сторона высоко оценивает политическую решимость президента Трампа, направленную на продолжение поиска конструктивных решений для достижения мира в Украине. Он отметил, что Кремль искренне благодарен администрации Трампа за предпринятые для этого шаги и усилия.

Ушаков: Путин через Уиткоффа передал Трампу ряд важных сигналов

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев охарактеризовал прошедшую встречу Владимира Путина со специальным посланником лидером США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером словом «продуктивно». После переговоров Уиткофф прибыл в Посольство США в Москве.

