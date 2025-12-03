Коррупционные скандалы в Европейском союзе — это внутреннее дело ЕС, Россия же ведёт борьбу с коррупцией планомерно и целенаправленно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал громкое задержание экс-главы евродипломатии Федерики Могерини.

«Вы знаете, коррупция в Киеве и коррупционная наклонность представителей киевского режима хорошо известна. Что касается коррупционных скандалов в Европейском союзе — это внутреннее дело Европейского Союза. Коррупция – это явление, которое есть повсеместно. Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом. Что касается нашей страны, то здесь работа ведётся планомерно, целенаправленно, на регулярном основании», — отметил представитель Кремля.