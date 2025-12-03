Плёнки Миндича
3 декабря, 09:46

В Кремле отреагировали на громкий коррупционный скандал в ЕС и задержание Могерини

Обложка © ТАСС / Zuma

Коррупционные скандалы в Европейском союзе — это внутреннее дело ЕС, Россия же ведёт борьбу с коррупцией планомерно и целенаправленно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал громкое задержание экс-главы евродипломатии Федерики Могерини.

«Вы знаете, коррупция в Киеве и коррупционная наклонность представителей киевского режима хорошо известна. Что касается коррупционных скандалов в Европейском союзе — это внутреннее дело Европейского Союза. Коррупция – это явление, которое есть повсеместно. Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом. Что касается нашей страны, то здесь работа ведётся планомерно, целенаправленно, на регулярном основании», — отметил представитель Кремля.

Ранее бывшая глава Евродипломатии Федерика Могерини была задержана по делу о мошенничестве. Она занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год. Вместе с ней задержали ещё дух фигурантов — менеджера Европейского колледжа, имя которого не раскрывается, и бывшего генсека дипломатической службы ЕС Стефано Саннино. 3 декабря стало известно об освобождении Могерини.

