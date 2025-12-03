Плёнки Миндича
Регион
3 декабря, 09:52

Кремль прогнозирует экономические потери Европы из-за отказа от российского газа

Обложка © Life.ru

В ответ на недавнее заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о полном прекращении закупок российского газа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что подобный шаг приведёт к серьезным экономическим последствиям для Европейского союза.

Песков обосновал свою позицию, заявив, что Европа, отказываясь от российских поставок, обрекает себя на переход к использованию гораздо более дорогостоящих источников энергии, а порой и значительно более дорогих. Он подчеркнул, что такая зависимость от дорогих энергоносителей неизбежно повлечет за собой снижение общей экономической конкурентоспособности ЕС. Более того, по его словам, это лишь ускорит уже наблюдавшийся в последние годы процесс утраты европейской экономикой ее глобального лидирующего потенциала.

Евросоюз тратит газ из своих запасов с опережением графика на один месяц

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что рассчитывает завершить переговоры по новому газовому контракту с Россией до 5 декабря. В противном случае Белград намерен рассмотреть альтернативные поставки.

