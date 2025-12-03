Кремль прогнозирует экономические потери Европы из-за отказа от российского газа

Песков обосновал свою позицию, заявив, что Европа, отказываясь от российских поставок, обрекает себя на переход к использованию гораздо более дорогостоящих источников энергии, а порой и значительно более дорогих. Он подчеркнул, что такая зависимость от дорогих энергоносителей неизбежно повлечет за собой снижение общей экономической конкурентоспособности ЕС. Более того, по его словам, это лишь ускорит уже наблюдавшийся в последние годы процесс утраты европейской экономикой ее глобального лидирующего потенциала.