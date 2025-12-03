Silver Mercury объявила о старте 27-го сезона SM Awards с новыми событиями и номинациями

Экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury открыла приём заявок на 27-й сезон федеральной премии SM Awards. Участников ожидают обновлённые номинации, расширенная география проекта и новые форматы профессионального общения.

Подача работ на конкурс продлится до 6 апреля 2026 года. Экспертное голосование пройдёт в два этапа: с 20 по 22 апреля и с 13 по 15 мая. Имена победителей огласят в период с 26 по 29 мая, а окончательные результаты будут опубликованы 30 мая.

Ключевым направлением нового сезона станет значительное повышение качества конкурсных заявок. Для этого была разработана комплексная программа подготовки участников, включающая персональное сопровождение, обучающие вебинары и проект «Прожарка». Также полностью переработана форма подачи заявки, которая теперь помогает представить проект как целостную историю.

География премии существенно расширяется: региональные этапы SM Regions пройдут в семи федеральных округах, а их финалы состоятся в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Для обеспечения максимальной объективности судейства проведена ротация состава жюри, а также введён внутренний рейтинг экспертов, основанный на анализе отклонений их оценок от медианных значений. Судьи, чьи оценки систематически отклонялись более чем на 50%, не были приглашены в новый сезон.

Помимо церемонии награждения, летом 2026 года запланирована масштабная конференция SM Conference под лозунгом FOMO. Мероприятие соберёт более пяти тысяч специалистов индустрии для определения новых стратегий и обмена опытом. Премия продолжает формировать профессиональные стандарты, оставаясь одной из крупнейших независимых отраслевых инициатив в стране.

Премия SM Awards входит в число наиболее значимых независимых отраслевых наград, устанавливающих профессиональные стандарты и отмечающих выдающиеся проекты в сфере маркетинга и креатива. По итогам предыдущего сезона организаторы получили 1718 заявок, из которых 427 работ были удостоены наград в различных категориях. Статистика прошлого года демонстрирует высокую конкурентную планку премии. Лидером по числу поданных работ стала категория INDUSTRY BENCHMARK, куда поступило 265 проектов. Высшую награду — золото — завоевали 54 работы, что составляет 3,14%. Этот показатель стал рекордно низким за всю историю премии, что является признаком исключительного качества отбора.

Параллельно с основной программой успешно развиваются региональные инициативы и проект SM Young для начинающих специалистов. На региональные премии в прошлом сезоне поступило 212 заявок, а в программу для молодых талантов — 144. Приём заявок на новый сезон уже осуществляется на официальном сайте Silver Mercury.

«SM Awards — это живой организм, который дышит вместе с индустрией. Каждый новый сезон — это вызов самим себе. Мы открываем новые горизонты в 8 федеральных округах, чтобы дать голос талантам со всей России. Наша сила — в сообществе, и в этом сезоне мы сделаем его еще сильнее и громче!», — сказал президент Silver Mercury Михаил Симонов.

Ранее сообщалось, что в московском концертном зале «Зарядье» прошла торжественная церемония награждения лауреатов V Юбилейной Российской национальной премии в области креативных индустрий. Мероприятие собрало около 600 гостей из различных регионов страны, а его онлайн-трансляцию просмотрели более 12 тысяч человек.