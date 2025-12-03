Зампред ВТБ назвал снижение ключевой ставки в декабре «новогодним подарком»

Снижение ключевой ставки Банком России на заседании в декабре может стать символическим новогодним подарком для граждан, но не является основным сценарием. Такое мнение на форуме «Россия зовёт!» высказал первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер пояснил, что основной сценарий — сохранение ставки на уровне 16,5%. Это связано с рисками турбулентности в первом квартале из-за повышения НДС, которое может подтолкнуть вверх цены на ряд товаров и услуг и повлиять на инфляционные ожидания. Альтернативный вариант — символическое снижение ставки до 16%, которое можно было бы расценить как новогодний подарок. По мнению Пьянова, сейчас нет однозначных данных, чтобы уверенно выбрать один из этих вариантов.

«Возможен «новогодний подарок» россиянам — символическое снижение с 16,5 до 16%. Можно кинуть монетку, ни у кого нет разумного набора данных, чтобы склониться в то или иное решение», — сказал он о втором варианте развития событий.

Пьянов напомнил, что среднесрочный ориентир ЦБ — диапазон 13–15% для средней ставки в 2026 году. Прогноз ВТБ предполагает, что год может начаться с 16,5%, а завершиться на уровне 13%, при этом среднее значение за период окажется ближе к верхней границе коридора.

Первый зампред ВТБ ожидает наибольшей осторожности со стороны регулятора в первом квартале. Причиной станет сочетание двух факторов: эффекта от повышения НДС и прогнозируемого ослабления рубля. Последнее, по мнению экспертов, может произойти из-за сокращения Банком России объёмов продажи валюты на внутреннем рынке для операций в рамках бюджетного правила.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал предположение о возможном существенном снижении ключевой ставки. Он отметил, что при достижении целевого показателя инфляции в 4% её значение могло бы стать однозначным, то есть опуститься ниже 10%.