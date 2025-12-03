Банду псевдополицейских будут судить за вымогательство и похищение людей в Челябинске

В Челябинске перед судом предстанут пятеро участников организованной преступной группировки, специализировавшейся на бандитизме, похищениях людей и вымогательствах. Как сообщила прокуратура региона в беседе с URA.ru, группа действовала более года, а её члены в возрасте 22–24 лет обвиняются в совершении 16 преступлений.

Следствие установило, что с апреля 2023 года банда, созданная 23-летним жителем Челябинска, похищала людей, подозреваемых в заработках на криптовалюте и наркоторговле. Преступники также выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, выбирая жертв среди наркозависимых лиц, и совершили разбойное нападение на мужчину у банка, похитив 600 тысяч рублей.

Четверо участников были задержаны в Челябинске, ещё один — в Москве. Потерпевшими по делу проходят 10 человек, а общий материальный ущерб превышает 1,2 миллиона рублей.

