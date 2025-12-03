Плёнки Миндича
Регион
3 декабря, 11:39

Фондовый рынок России сейчас находится в состоянии «сжатой пружины», заявили в Минфине

Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Российский фондовый рынок сейчас похож на сжатую пружину, готовую в любой момент выстрелить вверх. Такую характеристику дал заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме «Россия зовёт!», который организовал ВТБ.

«Я бы сейчас охарактеризовал наш рынок, как, с одной стороны это вроде сжатая пружина, которая готова в любой момент просто выпрыгнуть вверх, достичь каких-то небывалых высот», — сказал он.

Дополнив свою мысль, замминистра провёл аналогию со спортсменом, долго и упорно готовящимся к забегу, чтобы по первому же сигналу стремительно рвануть вперёд и одержать победу.

По словам Чебескова, на протяжении пяти последних лет российский фондовый рынок существенно изменился, а его нынешнюю динамику в значительной степени определяют факторы геополитики и макроэкономики. Замминистра также акцентировал, что Минфин в настоящий момент рассчитывает на возникновение определённых катализаторов, способных обеспечить устойчивое развитие рынка.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал предположение о возможном существенном снижении ключевой ставки. Он отметил, что при достижении целевого показателя инфляции в 4% её значение могло бы стать однозначным, то есть опуститься ниже 10%.

