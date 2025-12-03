Путин начал общение с волонтерами на форуме «Мы вместе»

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал общение с волонтёрами и общественными активистами в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

Как стало известно, данный форум, посвященный темам добровольчества, благотворительности и социального партнёрства, проходит на территории Национального центра «Россия». Его работа продлится с 2 по 5 декабря. Подчёркивается, что мероприятие собрало под своими знаменами тысячи участников из всех уголков РФ, а также делегатов из 47 зарубежных стран.

Организаторы форума, Росмолодежь и Добро.рф, отмечают, что данная площадка наглядно демонстрирует возрастающую глобальную вовлеченность в волонтерские движения и социальные проекты.

Участниками форума являются молодые активисты, лидеры волонтёрских движений, представители студенческих советов, преподаватели вузов и эксперты в области социальной ответственности. За годы своего существования форум собрал тысячи активных и инициативных молодых людей, готовых внести вклад в улучшение качества жизни соотечественников и сделать мир лучше.

Форум «#МЫВМЕСТЕ» проводится с 2020 года и является ключевой площадкой для волонтёров и НКО России и зарубежных стран. В 2025 году форум включён в программу мероприятий Года защитника Отечества, объявленного указом президента России. Главная цель — консолидация усилий гражданского общества для помощи фронту и решения социальных задач. В ранее Life.ru писал, что более 3 тысяч активистов соберутся в Москве на форуме «Знание. Герои».