3 декабря, 12:47

«Отдача» после аномалии: Учёный предрёк снежную зиму в России

Учёный Карнаухов: Окончание Эль-Ниньо может принести снег к Новому году в РФ

Обложка © Life.ru

Завершение природного феномена Эль-Ниньо повышает шансы на снежную и холодную зиму в России, несмотря на общий тренд глобального потепления. Об этом «Москве 24» заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов, пояснив, что именно феномен Эль-Ниньо вызывал аномально тёплые зимы последних двух лет.

«Сейчас Эль-Ниньо закончился, и прямой глобальной причины для аномально тёплой зимы не просматривается. Более того, после таких периодов часто наблюдается своеобразная «отдача», — отметил учёный. Он также указал, что таяние льдов Гренландии замедляет тёплые течения, «отапливающие» Европу и Россию, что может усилить похолодание.

Эксперт допустил, что нынешний сезон будет более традиционным — с морозами и снегом, особенно к новогодним праздникам. При этом он подчеркнул, что долгосрочный тренд на потепление сохраняется: за первые 24 года XXI века температура выросла так же, как за весь XX век.

Декабрь-2025 сломался? Какой сюрприз готовит погода для Москвы, Петербурга, Сибири и юга

Ранее сообщалось, что аномально тёплая осень сбивает естественные циклы подготовки к зиме у многих животных. Изменение климата создаёт серьёзные проблемы для дикой природы. У млекопитающих сокращается период, необходимый для формирования жировых резервов и подготовки надёжных убежищ к зиме. У птиц сбиваются внутренние ритмы, что ведёт к аномально ранней или, наоборот, запоздалой миграции. Наиболее уязвимыми в этой ситуации, по мнению учёных, оказываются медведи.

