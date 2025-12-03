На Урале арестовали водителя, который насмерть сбил 14-летнюю школьницу на переходе

Первоуральский суд заключил под стражу на два месяца 40-летнего Александра Лобунского, который, находясь в состоянии наркотического опьянения и не имея водительских прав, сбил насмерть школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает URA.ru.

По данным следствия, утром 1 декабря Лобунский за рулём Ford Fusion совершил наезд на ребёнка на перекрёстке улиц Чкалова и Карла Маркса в посёлке Новоуткинск. От полученных травм школьница скончалась. Водителю уже предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия и проверяет данные о состоянии обвиняемого в момент ДТП. Уголовное дело квалифицировано как особо тяжкое.

Напомним, в посёлке Новоуткинск Первоуральского района Свердловской области автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбил 14-летнюю школьницу. Девочка шла к остановке школьного автобуса и скончалась на месте от полученных травм.