3 декабря, 13:26

Перед убийством школьницей матери в Прокопьевске слышали шум и грохот

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

Соседка семьи из Прокопьевска, где 14-летняя школьница вместе с 16-летним бойфрендом убила собственную мать, рассказала, что ночью слышала крики и грохот. По её словам, в подъезде до сих пор остаются следы крови, а подвал, куда сбросили тело, теперь заперт на замок.

«В 01:50 примерно были слышны крики, топанье, потом стихло. Сначала маму избили, сломали ей шею и дочь сделала восемь ножевых ранений», — сообщила женщина NEWS.ru. Она подтвердила, что мотивом убийства стал запрет матери на отношения дочери с парнем.

Напомним, следствие устанавливает обстоятельства преступления в Прокопьевске, где 14-летняя школьница подозревается в убийстве собственной матери. По предварительной версии, мотивом послужили систематические бытовые ссоры из-за учёбы и запрета матери на общение дочери с её 16-летним другом.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Кемеровская область
