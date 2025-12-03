В Курске возложили цветы к Вечному огню в День Неизвестного Солдата

В Курске в День Неизвестного Солдата состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Курская дуга». В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Александр Чепик, ветераны, молодёжные активисты и представители движения «Пост №1».

Возложение цветов в Курске. Видео © Предоставлено Life.ru

«Вместе с курянами почтили память тех, кто отдал свою жизнь за мир и счастливое будущее Родины. К Вечному огню мы возложили цветы в знак памяти всех, кто не вернулся с войны, навсегда оставшись безымянным героем. В этот день хочется пожелать никогда не забывать нашу историю. А тем, кто защищает Родину сейчас, – вернуться домой к родным и близким», – сказал Чепик.

Председатель городского Совета ветеранов Иван Малков отметил, что на территории области до сих пор находят останки погибших солдат, чьи имена установить уже невозможно. Активисты «Поста №1» несли почётную вахту у Вечного огня, подчёркивая важность сохранения памяти о павших. Дата 3 декабря была выбрана в память о переносе праха Неизвестного Солдата к Кремлёвской стене в 1966 году.

