Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что после речи президента России Владимира Путина у французского лидера Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «горели уши». Такой комментарий он оставил в соцсети Х.

«У Макрона и Урсулы, наверное, снова горели уши!» — написал Филиппо, оценивая слова российского президента о том, что европейские лидеры якобы пытаются изменить американский мирный план, чтобы заблокировать процесс урегулирования.

Напомним, что ранее глава государства заявил, что Европу никто не отстранял от мирных переговоров по Украине — она вывела себя из урегулирования сама. Президент добавил, что у Европы сегодня нет мирной повестки — она выступает за войну и при этом мешает мирным инициативам президента США Дональда Трампа.