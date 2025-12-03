Политическая позиция Владимира Зеленского резко ослабла после серии скандалов и неудач, сообщает The Telegraph. По оценке британского издания, прошедшая неделя стала для Киева одной из самых тяжёлых. Обозреватель указывает, что судьба главы киевского режима фактически решается за кулисами мирного процесса, и он может не досидеть до финала конфликта в должности.

«За последнюю неделю он [Зеленский] лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жёстче требовать, чтобы он пошёл на унизительные территориальные уступки ради достижения мира», — говорится в публикации.

Дополнительный удар — коррупционный скандал вокруг энергетики: НАБУ провело обыски у Андрея Ермака, после чего чиновник сам подал заявление об отставке, а Зеленский немедленно его уволил. Хотя обвинения Ермаку не предъявили, политические последствия стали очевидны: ключевой переговорщик покинул команду Зеленского в самый чувствительный момент.

Ранее экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Незалежная обречена и при продолжении боёв, и при их прекращении. Кроме того, по его мнению, у Зеленского уже не осталось шансов на дальнейшее существование.