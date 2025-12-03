Детали визита Путина в Индию: от неформальной встречи до подписания пакета документов

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков на брифинге раскрыл ключевые детали предстоящего государственного визита российского лидера Владимира Путина в Индию, который начнётся вечером 4 декабря.

Старт визита с доверительной беседы

Первым мероприятием после прибытия в Нью-Дели станет неформальная встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая пройдёт в резиденции индийского премьера. Ушаков охарактеризовал эту беседу как закрытую, проходящую в формате «тет-а-тет». По его оценке, эта встреча является одним из ключевых пунктов всего визита. Помощник главы государства подчеркнул, что именно в ходе таких доверительных контактов «с глазу на глаз» обсуждаются наиболее актуальные, чувствительные и важные вопросы, касающиеся как двусторонних отношений, так и международной обстановки, поскольку, по его словам, «на такого рода встречах и делается политика».

Программа второго дня и дань памяти

5 декабря, во второй день визита, запланирована насыщенная официальная часть. Предусматривается, что Путин проведёт переговоры с руководством страны в узком и расширенном составах, а также примет участие в Российско-индийском бизнес-форуме.

Особым пунктом программы станет посещение мемориала Махатмы Ганди. Ушаков анонсировал, что президент РФ возложит венок к мемориалу и сделает запись в книге почётных гостей. После этого от имени премьер-министра Индии в честь российского лидера будет дан официальный завтрак с концертной программой.

Экономический блок и подписание соглашений

Помимо политических контактов, в ходе визита планируется предметно рассмотреть ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества. Ушаков сообщил, что в целом по всем направлениям двустороннего взаимодействия ожидается подписание значительного пакета документов. Планируется, что будет подписано около 10 межправительственных документов, а также более 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран.

«Нынешний визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку российско-индийский связей. По итогам визита имеется в виду подписать и принять целый ряд двусторонних документов в самых различных областях, включая Программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года», — добавил Ушаков.

Днём ранее в Кремле состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Стороны обсудили ряд ключевых вопросов, касающихся международной безопасности и стабильности.