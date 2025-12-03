Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 13:40

Ушаков: Успехи ВС РФ и «странные заявления» Зеленского могут открыть Европе глаза

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что позиция стран Европейского союза по украинскому конфликту может измениться на фоне реальных успехов российских войск и «неадекватных» заявлений Владимира Зеленского. Об этом он сказал на брифинге в Москве.

По словам Ушакова, в Европе начинают обращать внимание на несоответствие между официальной риторикой Киева и ситуацией на земле.

«Хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами — с учетом противоречивых заявлений Зеленского о том, что они якобы воюют с нами в пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками», — отметил он.

Ушаков добавил, что рассчитывает на «торжество здравого смысла» в ЕС и предположил, что динамика боевых действий, где российская армия демонстрирует продвижение, может подтолкнуть европейских политиков к пересмотру своей линии.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar