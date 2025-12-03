Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что позиция стран Европейского союза по украинскому конфликту может измениться на фоне реальных успехов российских войск и «неадекватных» заявлений Владимира Зеленского. Об этом он сказал на брифинге в Москве.

По словам Ушакова, в Европе начинают обращать внимание на несоответствие между официальной риторикой Киева и ситуацией на земле.

«Хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами — с учетом противоречивых заявлений Зеленского о том, что они якобы воюют с нами в пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками», — отметил он.

Ушаков добавил, что рассчитывает на «торжество здравого смысла» в ЕС и предположил, что динамика боевых действий, где российская армия демонстрирует продвижение, может подтолкнуть европейских политиков к пересмотру своей линии.