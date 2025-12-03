«Угрожали слить фото»: Дочь известной на Урале телеведущей отдала мошенникам 7 млн рублей

В Екатеринбурге 15-летняя дочь телеведущей и коуча Ксении Телешовой передала мошенникам 7 млн рублей, которые хранились в семейном сейфе. Об этом сообщили сама Ксения в своём Telegram-канале.

Телеведущая и коуч Ксения Телешова со своим мужем и 15-летней дочерью. Видео © Telegram / ТЕЛЕШОВА|ментор

«Знаете, дочь под воздействием мошенников передала крупную сумму, но мой мудрый супруг сказал: «Дочка, главное – ты дома, я люблю тебя и прощаю», — сказала она на видео.

Школьнице позвонил мошенник, представившийся курьером, и попросил назвать код из СМС для «получения посылки». Позже преступники позвонили вновь от лица Росфинмониторинга, убедив девочку, что с помощью кода они якобы получили доступ к её «Госуслугам» и кредитам, а деньги переводятся недружественным странам.

Аферисты потребовали собрать наличные и передать курьеру для «декларирования». Девочка достала из сейфа родителей семь миллионов рублей и вручила их мошенникам. Позднее, после угроз с компрометирующими фотографиями, она рассказала о случившемся родителям.

Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила подписчикам, что мошенники в интернете действуют от имени её семьи, предлагая людям участие в несуществующем шоу за деньги. По её словам, некоторые участники уже переводили по 200–300 тысяч рублей, хотя это никак не связано с артисткой. Сланевская добавила, что злоумышленники утверждали, будто дружат с ней и её сестрой, и якобы организовали шоу о ремонте на популярном телеканале.