Украинский парламент утвердил во втором чтении проект бюджета на 2026 год, который предполагает дефицит в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Решение было принято большинством в 257 голосов депутатов в ходе заседания, транслировавшегося на YouTube-канале «Рада». Однако процесс голосования сопровождался протестными выкриками «Позор» со стороны отдельных парламентариев.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год дефицит запланирован на уровне 18,5% ВВП.

Украина уже несколько лет подряд формирует бюджет с рекордным дефицитом, полагаясь на западную помощь для его покрытия. В 2024 году дефицит составил внушительные 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год, изначально утверждённый с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, претерпел два изменения, направленных на увеличение военных расходов. Аналогичная ситуация ожидается и в 2026 году: проект бюджета предполагает расходы в размере около 116 миллиардов долларов при доходах около 68,6 миллиарда долларов, что означает необходимость закрывать образовавшуюся «дыру» за счёт внешних источников.

Ранее сообщалось, что Евроцентробанк заблокировал выдачу Украине гигантского кредита на 140 миллиардов евро. Решение банка обусловлено нарушением мандата ЕЦБ, который запрещает финансирование отдельных стран за счёт резервов третьих государств. Представителей Центробанка беспокоит создание правового прецедента, который может иметь долгосрочные негативные последствия для международной финансовой системы.