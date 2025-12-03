Зеленский заявил о подготовке делегации для встречи с командой Трампа в США

Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов займутся организацией встречи с представителями президента США Дональда Трампа. По словам экс-комика, подготовка начнётся после их визита в Брюссель, где они проведут консультации с европейскими советниками по нацбезопасности.

«После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединённых Штатах», — заявил глава киевского режима в соцсетях.

Зеленский при этом не раскрыл, когда именно может состояться встреча и в каком составе Украина намерена отправить делегацию в США. Он лишь подчеркнул, что работа над контактом с американской администрацией уже началась.

Предыдущая встреча делегаций состоялась 30 ноября во Флориде. Вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву со стороны Запада остался неразрешённым по итогам переговоров. В частности, члены украинской делегации отказались выводить войска из ДНР, ссылаясь на конституционные ограничения, неодобрение со стороны общества и «несоответствие реальной ситуации»