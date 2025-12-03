Плёнки Миндича
3 декабря, 14:59

В Госдуме раскрыли условия возвращения к масочному режиму в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Масочный режим и ограничения могут вернуться в Россию при резком всплеске вирусных инфекций в регионах или появлении опасного штамма. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Абзацем».

Сейчас предпосылок для таких мер нет: заболеваемость гриппом, ОРВИ и CoViD-19 остаётся под контролем. Депутат отметил, что резкий рост в каждом регионе маловероятен, а решения принимает Роспотребнадзор на основе ежедневного мониторинга.

Регионы сами оценивают ситуацию и вводят меры при необходимости. Куринный подчеркнул: только новый особо опасный вирус может привести к общероссийским ограничениям, как при ковиде.

Глава СПЧ назвал анекдотичными ковидные запреты на массовые мероприятия

Напомним, ранее сообщалось, что в Благовещенске введён масочный режим, отменены массовые мероприятия. Администрация города объясняет это решение резким, более чем на четверть, ростом заболеваемости. В связи с этим в общественных местах обязательно ношение масок, а все массовые праздники отменяются. Городские власти призывают работодателей строго соблюдать санитарный режим, а родителей — не направлять в образовательные учреждения детей с любыми признаками недомогания.

