Каллас пообещала оказывать полное содействие следствию по делу Могерини

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала оказывать содействие следствию по уголовному делу экс-главы верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. О её решении стало известно из внутреннего письма, направленного сотрудникам ведомства, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В корреспонденции политик выразила сильное эмоциональное потрясение от выдвинутых следствием тезисов, заявив, что «обвинения глубоко шокируют».

Как сообщает агентство, Каллас также акцентировала внимание на том, что расследование в отношении отдельного высокопоставленного лица никоим образом не может дискредитировать добросовестный труд и профессиональные достижения абсолютного большинства сотрудников, работающих в различных институтах Евросоюза.