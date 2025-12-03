Каллас пообещала оказывать полное содействие следствию по делу Могерини
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала оказывать содействие следствию по уголовному делу экс-главы верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. О её решении стало известно из внутреннего письма, направленного сотрудникам ведомства, с которым ознакомилось агентство Reuters.
В корреспонденции политик выразила сильное эмоциональное потрясение от выдвинутых следствием тезисов, заявив, что «обвинения глубоко шокируют».
Как сообщает агентство, Каллас также акцентировала внимание на том, что расследование в отношении отдельного высокопоставленного лица никоим образом не может дискредитировать добросовестный труд и профессиональные достижения абсолютного большинства сотрудников, работающих в различных институтах Евросоюза.
Ранее бывшая глава Евродипломатии Федерика Могерини была задержана по делу о мошенничестве. Она занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год. Вместе с ней задержали ещё дух фигурантов — менеджера Европейского колледжа, имя которого не раскрывается, и бывшего генсека дипломатической службы ЕС Стефано Саннино. 3 декабря стало известно об освобождении Могерини.
