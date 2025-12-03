Депутат Рады призвал освободить десятки тысяч политзаключённых на Украине

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что на Украине «десятки тысяч» людей продолжают находиться в тюрьмах по политическим мотивам, несмотря на недавние освобождения фигурантов резонансных дел. Он подчеркнул, что многие сидят по тем же статьям, что и детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов, которого сегодня отпустили из-под стражи.

«И я подчёркиваю, что на ближайших судебных заседаниях должны быть немедленно освобождены следующие политзаключённые: Владыка Арсений, народные депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Нестор Шуфрич, Александр Пономарёв. <...> Так я это вижу — если на Украине действительно начинается период политики, а не узурпации и режима», — написал Дмитрук в соцсетях.