3 декабря, 15:50

Депутат Рады призвал освободить десятки тысяч политзаключённых на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что на Украине «десятки тысяч» людей продолжают находиться в тюрьмах по политическим мотивам, несмотря на недавние освобождения фигурантов резонансных дел. Он подчеркнул, что многие сидят по тем же статьям, что и детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов, которого сегодня отпустили из-под стражи.

«И я подчёркиваю, что на ближайших судебных заседаниях должны быть немедленно освобождены следующие политзаключённые: Владыка Арсений, народные депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Нестор Шуфрич, Александр Пономарёв. <...> Так я это вижуесли на Украине действительно начинается период политики, а не узурпации и режима», — написал Дмитрук в соцсетях.

Ранее Артём Дмитрук заявил, что Владимиру Зеленскому «приказали» уйти на этой неделе, но тот может «кормить баснями» и тянуть время. А вот, например, астролог, проанализировав карту Зеленского, заявил, что планеты находятся в нейтральном положении и нет явных астрологических сигналов о его уходе именно в ближайшие дни.

