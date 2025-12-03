Плёнки Миндича
3 декабря, 15:27

Shaman вышел на связь с белгородцами после отмены двух концертов

Певец Ярослав Дронов (Shaman) выложил в Telegram видеообращение, в котором рассказал, что его концерты в Белгороде отменены из-за возможных провокаций со стороны ВСУ. По словам артиста, о закрытии ДК «Энергомаш» ему сообщили сразу после приезда в город.

Видео © Telegram / Shaman

Shaman подчеркнул, что решение принято по соображениям безопасности, поскольку Белгород как прифронтовой регион регулярно подвергается обстрелам. Он извинился перед зрителями и отметил, что билеты можно вернуть по месту покупки.

«Безопасность людей превыше всего… Обещаю, что мы ещё обязательно встретимся и споём вместе», — написал артист.

Обложка © Telegram / Shaman

