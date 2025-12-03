В Петербурге лиса зайцем проехалась в трамвае и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель машины стал свидетелем необычной сцены — из вагона трамвая вышла самая настоящая лиса. Животное спокойно вышло на остановке «Чёрная речка». Об этом сообщает телелеграм-канал «Mash на Мойке».

В Петербурге заметили лису, катающуюся в трамвае. Видео © Telegram/ Mash на Мойке

Единственное нарушение — хитрая гостья, разумеется, проехала без билета.

Ранее в американском штате Вирджиния енот пробрался в магазин, выпил содержимое бутылок с алкоголем и устроил настоящий погром. Дебошира отпустили, когда убедились, что с ним всё хорошо. Енот сильно не пострадал.