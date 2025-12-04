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Регион
Опубликовано 4 декабря 2025, 04:27
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«Раненых вывозили 7 машин скорых»: В подполье заявили об ударе «Искандера» по зданию СБУ на родине Зеленского

В подполье заявили об ударе «Искандера» по зданию СБУ на родине Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Накануне вечером российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в здание СБУ в родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

«Трое погибших, раненых вывозили семь машин скорых», — написал он.

Информацию подтверждает военкор Борис Рожин, который в своём телеграм-канале разместил

фото повреждённого здания.

Здание СБУ в Кривом Роге после удара «Искандера». Фото © Telegram / Colonelcassad

Здание СБУ в Кривом Роге после удара «Искандера». Фото © Telegram / Colonelcassad

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Никита Никонов
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