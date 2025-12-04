«Раненых вывозили 7 машин скорых»: В подполье заявили об ударе «Искандера» по зданию СБУ на родине Зеленского
В подполье заявили об ударе «Искандера» по зданию СБУ на родине Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
Накануне вечером российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в здание СБУ в родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.
«Трое погибших, раненых вывозили семь машин скорых», — написал он.
Информацию подтверждает военкор Борис Рожин, который в своём телеграм-канале разместил
фото повреждённого здания.
Здание СБУ в Кривом Роге после удара «Искандера». Фото © Telegram / Colonelcassad
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