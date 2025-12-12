Финансовый рай стоит дорого: как сомнительные брокеры превращают людей в пожизненных должников Оглавление От надежды — к катастрофе Брокеры испарились, а проблемы — нет Ростовщики в пиджаках. Как работает обман? Как не стать жертвой? Как наказать чёрных брокеров? В последние годы в России расплодились так называемые чёрные кредитные брокеры. Они обещают спасти от долгов заёмщиков даже с самой плохой кредитной историей. Но за обещаниями скрываются циничные схемы, которые оставляют людей буквально ни с чем. 12 декабря, 14:23 Кредитные брокеры чаще способны лишь усугубить проблемы, а не избавить от них. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RealPeopleStudio, © ТАСС / Евгений Разумный

От надежды — к катастрофе

Мужчина обратился к таким брокерам в надежде на помощь. Отправной точкой всей цепочки его финансовых проблем стал долг в 2,4 млн рублей перед частным потребительским кооперативом. Этот займ Сергей оформил в 2023 году, потому что ему срочно понадобились деньги на лечение. В кооперативе не требовали справок о доходах, но процентная ставка была ощутимо высокой — ежемесячный платёж составлял 58 тысяч рублей.

В итоге эта сумма для 55-летнего жителя Подмосковья оказалась неподъёмной, и он решил перекредитоваться, чтобы снизить финансовую нагрузку. По объявлению в Сети он нашёл компанию «Хатон.ру» с красивым сайтом, положительными отзывами и обещаниями низких ставок.

— Принесли какие-то справки: будто я работаю в какой-то фирме и будто я ИП. Доход якобы у меня 200 тысяч в месяц. Сказали: «Не переживайте», успокаивали, я и подписал всё. Когда подписывал документы, графы с суммами были пустые. Они потом всё вписали, говорили: «Не переживайте, всё решим», — вспоминает пострадавший от деятельности кредитных брокеров.

Наспех сделанные справки о доходе, фиктивное ИП и пустые графы в договоре, которые заполнили уже после подписания, — как видно, всё это стало частью многоступенчатого обмана. Сергей благодаря такой «помощи» получил кредит в банке БЖФ под залог недвижимости. Но радоваться было рано. Больше 2 млн ушло на погашение старого займа, 410 тысяч заплатил брокерам за «услуги» и 400 тысяч потребовалось за посредничество в закрытии долга перед первым кредитором.

На руках у него остались сущие копейки. Зато ежемесячный платёж вырос с первоначальных 58 до 126 тысяч рублей на срок в 25 лет. При этом вместо нарисованной зарплаты в 200 тысяч рублей — реальная всего 30. Теперь в залоге оказалась ещё и квартира.

— Я потом посчитал: теперь я должен был отдать 45,3 миллиона рублей, — говорит Сергей. — Это же абсурд! Мне обещали, что через три месяца перекредитуем и снизим платёж вдвое.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alicia97

Брокеры испарились, а проблемы — нет

Когда Сергей попытался напомнить о себе, менеджер компании сообщила: «Мы свою работу сделали». В договоре было лишь расплывчатое обещание «предпринять все меры», а это, дескать, не гарантия выгодного результата. Чтобы рассчитаться с долгами, ему пришлось пойти на крайние меры.

— Я приехал в их офис на Варшавском шоссе, 42, устроил скандал, — рассказывает он. — Меня вывели за руки. Потом, как я понял, компания сменила название на «Дом кредита», но номера и офис — те же. Я продал свою квартиру — хорошую двушку в ЖК бизнес-класса в Раменском — и купил домик в Ивановской области. От денег остались копейки. Живу теперь там. Кредитная история тоже разрушена, — сетует горе-заёмщик.

Но на этом его неприятности могут и не закончиться — Сергею может грозить уголовная ответственность за подделку документов, это те самые поддельные сведения о регистрации ИП и фиктивные документы о доходе в размере 200 тысяч рублей.

В соответствии со ст. 327 УК РФ ему может грозить до шести лет лишения свободы. Более того, вместе с подделкой документов ему могут вменить и мошенничество (ст. 159 УК РФ). Обычно в России такие дела часто квалифицируют по совокупности статей. Таким образом, разрушенными могут оказаться не только кредитная история и кошелёк Сергея, но и его жизнь.

Фото © ТАСС / Олеся Чепурченко

Ростовщики в пиджаках. Как работает обман?

По данным Банка России, количество выявленных нелегальных проектов, маскирующихся под кредитные брокерские услуги, выросло на 63%. Многие из них работают в бизнес-центрах, с охраной, красивыми офисами, стенами, увешанными фейковыми благодарственными письмами.

Поддельные документы — брокеры фабрикуют справки 2-НДФЛ, ИП, отчётность. Успокаивают, что никто не заметит.

Скрытые комиссии — суммы в договорах вписываются уже после подписания. Клиент не видит, сколько на самом деле заплатит.

Долговой капкан — кредит выдаётся на завышенную сумму, с высоким платежом и долгим сроком. Выгодная помощь — миф.

Юридическая беззащитность — пострадавший сам подписал договор, сам предоставил поддельные документы. Де-юре сам виноват и понесёт ответственность.

— В полиции мне сказали: «Нет состава преступления». Я писал даже в Следственный комитет, в Администрацию Президента. Ответ везде один: вы добровольно подписали. А жертв — десятки. Я не один, — делится Сергей.

Специалисты говорят, что отчаяние — главный козырь таких дельцов. Поэтому в особой зоне риска находятся люди с долгами, плохой кредитной историей и бывшие под уголовной ответственностью.

— Это не просто схематозники, это профессиональные манипуляторы, — говорит доктор психологических наук, профессор Пироговского университета Вера Никишина. — Они создают иллюзию безопасности: кофе, конфеты, мягкие кресла. Но мозг занят не анализом, а переработкой лишней информации. Переключение внимания: то сюда, то туда, то снова сюда — концентрация истощается. И в этот момент человек подписывает, не понимая. Пять-шесть согласий — и человеку трудно сказать «нет». Самообман: столько времени на меня потратили, неудобно уходить. Это часть технологии.

Как не стать жертвой?

Нужно чётко понимать ряд простых моментов.

Лицензий у кредитных брокеров не бывает, поскольку их деятельность не регулируется. Поэтому, если видите в офисе многочисленные «рамочки», скорее всего, это обман.

Если обещают «гарантированное одобрение» — это мошенники. Нет никаких «зелёных коридоров» — в банках нет сотрудников, которые «решают» кредиты за деньги.

Всегда следует помнить, что если за вас кто-то погасит долг, значит отдать за это придётся в разы больше.

Не стоит подписывать документы вслепую, особенно с пустыми графами. При этом всегда нужно требовать копию договора.

В такого рода фирмах нельзя отдавать свой паспорт «на оформление» или пароли от банковского приложения: мошенники могут оформить на вас что угодно.

Перед обращением к брокерам лучше узнать о них как можно больше: какие используют юридические лица, каковы реальные адреса юрлиц, стоит почитать отзывы в Сети, обращая внимание на негативные.

А лучше всего руководствоваться принципом: лучше лишний раз услышать «нет», чем на десятилетия залезть в финансовую кабалу с неясными перспективами.

Как наказать чёрных брокеров?

С 2024 года для организаторов таких схем предусмотрены реальные сроки, а не условные. Вводятся штрафы до 10 миллионов рублей и конфискация имущества. Но главное — нужно научиться не доверять словам, особенно когда страшно и хочется верить, что «всё будет хорошо».

Если вы стали жертвой — обращайтесь:

в полицию (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»);

в Центральный банк (как пострадавший от нелегальной финансовой деятельности);

в Роспотребнадзор (если были нарушения при оказании услуг);

в СМИ и общественные организации по защите прав заёмщиков.

Чем больше таких историй становится известно, тем сложнее мошенникам маскироваться под «спасителей» и «помощников».

Авторы Евгений Кузнецов