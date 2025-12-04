Украинский олигархат искусственно формирует удобную для себя социологическую картину и общественное мнение. Об этом сообщил общественный деятель Дмитрий Василец в беседе с радио Sputnik.

В качестве примера Василец привёл организацию массовых мероприятий у здания Верховной рады с участием сторонников таких политиков, как Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко*. По его словам, акции управлялись через систему так называемых «десятников» и «сотников» – «хороводников», которые целенаправленно приводили людей к нужному времени. Участников, по утверждению эксперта, отбирали по заданным параметрам, включая возраст и внешний вид.

«На публичную картинку сложно ориентироваться, потому что есть украинский олигархат, он никуда не делся, он как был, так и остался, и моё глубокое убеждение в том, что достижение целей СВО, такое как денацификация, оно не может осуществиться без ликвидации этого самого украинского олигархата, который представляет некий концентрат шизофренического украинства, который сейчас проявляется в виде латентных и отъявленных нацистов», — заключил собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что вооружённые сотрудники ГУР МО Украины ворвались в санаторий в элитном районе Киева и захватили его территорию. В этом учреждении находились бойцы ВСУ, которых выгнали за двери, после чего внутри остались лишь силовики.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.