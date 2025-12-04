Китай пытаются очернить государства, выступающие против мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

По мнению парламентария, Китай, как и многие другие государства, последовательно поддерживает мирный путь разрешения кризиса. Те, кто не заинтересован в таком исходе, по словам Чепы, и занимаются дискредитацией Пекина.

«Пытаются очернить его те, кто не хочет, чтобы мирное урегулирование происходило и произошло. Были заявления со стороны Киева о том, что Китай активно помогает России. Кого угодно будут обвинять, кто сегодня взаимодействует с Россией, а таких стран сейчас будет больше», — уверен депутат.

Он добавил, что Италия и некоторые другие страны сейчас пересмотрели свою позицию относительно помощи Украине.

Ранее Италия отказалась от поставок оружия Киеву в период, когда активно обсуждаются возможности мирного урегулирования конфликта. Итальянские политики считают, что снабжение Украины в такое время лишь вредит процессу.