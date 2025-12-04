Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2025, 13:46

В Госдуме заявили, что Китай очерняют лишь те страны, которым не нужен мир на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EQRoy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EQRoy

Китай пытаются очернить государства, выступающие против мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

По мнению парламентария, Китай, как и многие другие государства, последовательно поддерживает мирный путь разрешения кризиса. Те, кто не заинтересован в таком исходе, по словам Чепы, и занимаются дискредитацией Пекина.

«Пытаются очернить его те, кто не хочет, чтобы мирное урегулирование происходило и произошло. Были заявления со стороны Киева о том, что Китай активно помогает России. Кого угодно будут обвинять, кто сегодня взаимодействует с Россией, а таких стран сейчас будет больше», — уверен депутат.

Он добавил, что Италия и некоторые другие страны сейчас пересмотрели свою позицию относительно помощи Украине.

Си Цзиньпин: Китай продолжит конструктивную роль в урегулировании по Украине
Си Цзиньпин: Китай продолжит конструктивную роль в урегулировании по Украине

Ранее Италия отказалась от поставок оружия Киеву в период, когда активно обсуждаются возможности мирного урегулирования конфликта. Итальянские политики считают, что снабжение Украины в такое время лишь вредит процессу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Китай
  • Украина
  • Италия
  • Си Цзиньпин
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar