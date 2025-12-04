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Опубликовано 4 декабря 2025, 14:16

Политолог Карагюль объяснил, зачем НАТО говорило о превентивном ударе по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Высказывание главы Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможном «упреждающем ударе» по России — прямой сигнал того, что Европа рассматривает сценарии дальнейшего затягивания украинского конфликта. Такое мнение высказал турецкий политолог и журналист Ибрагим Карагюль.

«Подобная риторика указывает на наличие у европейских стран альтернативных сценариев и стратегическую готовность к эскалации. Заявления НАТО демонстрируют стремление сохранять давление на Москву через военные возможности и указывают на риск продления конфликта», цитирует политолога РИА «Новости».

Карагюль подчеркнул: использование запугивающих заявлений — попытка повлиять на переговорный процесс, тогда как прежние попытки вмешательства не дали результата.

Захарова сочла предупреждение НАТО об ударах по России попыткой сорвать переговоры
Захарова сочла предупреждение НАТО об ударах по России попыткой сорвать переговоры

Напомним, что председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность обсуждения в рамках альянса варианта «упреждающего удара» по России. По словам военного, подобные действия могут трактоваться как оборонительные, если будут восприняты как ответ на реальную или предполагаемую угрозу безопасности блока.

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Полина Никифорова
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