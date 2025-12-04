Политолог Карагюль объяснил, зачем НАТО говорило о превентивном ударе по России
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Высказывание главы Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможном «упреждающем ударе» по России — прямой сигнал того, что Европа рассматривает сценарии дальнейшего затягивания украинского конфликта. Такое мнение высказал турецкий политолог и журналист Ибрагим Карагюль.
«Подобная риторика указывает на наличие у европейских стран альтернативных сценариев и стратегическую готовность к эскалации. Заявления НАТО демонстрируют стремление сохранять давление на Москву через военные возможности и указывают на риск продления конфликта», — цитирует политолога РИА «Новости».
Карагюль подчеркнул: использование запугивающих заявлений — попытка повлиять на переговорный процесс, тогда как прежние попытки вмешательства не дали результата.
Напомним, что председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность обсуждения в рамках альянса варианта «упреждающего удара» по России. По словам военного, подобные действия могут трактоваться как оборонительные, если будут восприняты как ответ на реальную или предполагаемую угрозу безопасности блока.
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