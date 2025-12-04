Депутат Свинцов объяснил, почему Telegram снова избежал блокировки в России

В Госдуме заявили, что популярный мессенджер Telegram в ближайшее время не столкнётся с ограничениями в РФ, несмотря на планы по блокировке большинства зарубежных сервисов. Об этом в разговоре с «Осторожно Media» сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Мы ещё какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — подчеркнул он.

По его словам, в перспективе в стране могут появиться барьеры для большинства иностранных сервисов, поскольку те, как утверждает парламентарий, сотрудничают со спецслужбами США. При этом Telegram, по словам Свинцова, сохраняет особый статус: руководство мессенджера поддерживает диалог с Роскомнадзором и правоохранительными органами. Именно поэтому сервис продолжит работать без ограничений, заключил он.

Ранее стало известно, что сервис голосовой и видеосвязи FaceTime, доступный владельцам устройств Apple, в последние месяцы столкнулся с массовыми ограничениями в работе на территории России. Перебои начались ещё осенью, а в последние недели приложение фактически перестало функционировать. Решение об ограничении стало ответом на многочисленные обращения граждан: FaceTime активно использовался мошенниками для проведения противоправных схем, что и стало основанием для вмешательства российских регуляторов.