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Регион
Опубликовано 4 декабря 2025, 17:58

Депутат Свинцов объяснил, почему Telegram снова избежал блокировки в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wichayada suwan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wichayada suwan

В Госдуме заявили, что популярный мессенджер Telegram в ближайшее время не столкнётся с ограничениями в РФ, несмотря на планы по блокировке большинства зарубежных сервисов. Об этом в разговоре с «Осторожно Media» сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Мы ещё какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — подчеркнул он.

По его словам, в перспективе в стране могут появиться барьеры для большинства иностранных сервисов, поскольку те, как утверждает парламентарий, сотрудничают со спецслужбами США. При этом Telegram, по словам Свинцова, сохраняет особый статус: руководство мессенджера поддерживает диалог с Роскомнадзором и правоохранительными органами. Именно поэтому сервис продолжит работать без ограничений, заключил он.

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Ранее стало известно, что сервис голосовой и видеосвязи FaceTime, доступный владельцам устройств Apple, в последние месяцы столкнулся с массовыми ограничениями в работе на территории России. Перебои начались ещё осенью, а в последние недели приложение фактически перестало функционировать. Решение об ограничении стало ответом на многочисленные обращения граждан: FaceTime активно использовался мошенниками для проведения противоправных схем, что и стало основанием для вмешательства российских регуляторов.

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Милена Скрипальщикова
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