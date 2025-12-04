Медведев обсудил в ЦФО исполнение гособоронзаказа и поставок вооружения с техникой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ провёл совещание по вопросам выполнения государственного оборонного заказа. Основное внимание было уделено срокам и объёмам поставок наиболее востребованных видов вооружения, военной и специальной техники, а также средств поражения.

Медведев сообщил, что в ходе поездки в ЦФО обсудил вопросы исполнения гособоронзаказа. Видео © VK /Дмитрий Медведев

«В ходе поездки в Центральный федеральный округ рассматривались вопросы исполнения гособоронзаказа и поставок особо востребованных видов вооружения, военной и специальной техники, средств поражения», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что российские оборонные предприятия, несмотря на текущую обстановку, не прекращают производство широкого спектра вооружений, что способствует выполнению задач СВО и нейтрализации противника.



Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания в стране специализированных адаптивных тренажёрных залов для военнослужащих, получивших ранения в зоне специальной военной операции. По словам Медведева, вернувшиеся с передовой военные, даже получив инвалидность, стремятся поддерживать физическую форму, но для этого им требуется специальное оборудование и условия.