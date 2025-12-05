Кнут и пряник для бизнеса: Миронов предложил альтернативу политике ЦБ из-за долгов по зарплатам

В РФ долги по зарплатам утроились за 2025 год и превысили два миллиарда рублей, согласно данным Росстата. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции СР Сергей Миронов предложил использовать метод «кнута и пряника» для недобросовестных работодателей. В беседе с Life.ru политик описал свою альтернативу «людоедской политике».

«Если возможность заплатить людям есть, а менеджеры что-то мухлюют, за это нужно жёстко наказывать. Но сейчас всё больше компаний попадают в критическую ситуацию из-за курса Центробанка на заморозку экономики. По данным того же ЦБ, начиная с 2023 года доля компаний с просрочками по кредитам удвоилась. Бизнес вынужден вертеться как уж на сковородке, чтобы расплачиваться с банками за сверхдорогие займы, в том числе задерживая зарплату», — подчеркнул парламентарий.

Лидер «Справедливой России» считает, что Центробанк такая ситуация как раз устраивает, ведь ЦБ, по его словам, рассматривает спрос как основной проинфляционный фактор.

«Но, если мы не разделяем эту людоедскую политику, правительство должно поддерживать предприятия целевыми льготными кредитами на выплату зарплат. Государство, которое поставило работодателей на грань выживания, обязано предусмотреть механизм компенсации, хотя бы ради того, чтобы люди вовремя получали оплату за свой труд», — добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что разрыв между зарплатами бедных и богатых в России достиг минимума за 25 лет. Так, в текущем году 10% самых низкооплачиваемых работников получали около 25 тысяч рублей, а 10% самых высокооплачиваемых — более 315 тысяч, что составляет разницу в 12,7 раза.