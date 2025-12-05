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Регион
Опубликовано 5 декабря 2025, 03:15
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«Спасибо за координаты!» Российские «Герани» ударили по месту столкновения ВСУ и ГУР в Киеве

«Герани» ударили по месту столкновения ВСУ и ГУР в элитном районе Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские беспилотники «Герань-3» нанесли удар по району Киева, где ранее произошло вооружённое столкновение между сотрудниками украинского ГУР и военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Как сообщается, целью удара было место дислокации ГУР в санатории в элитном посёлке Конча-Заспа на юге украинской столицы. Атака тремя ударными дронами последовала почти сразу после того, как в украинских СМИ появились сообщения о перестрелке. Военкоры отмечают, что поводом для удара стала публикация «Украинской правды», где было раскрыто место сбора военных.

«Спасибо за координаты!», — иронично прокомментировали ситуацию в телеграм-канале.

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Напомним, ранее сообщалось, что в элитном районе Киева произошло столкновение между ГУР и ВСУ. По данным журналистов, разведчики, «выбив ворота и поломав забор», ворвались на территорию санатория «Октябрь». Они стреляли в воздух и в землю, после чего взяли в плен 10 военнослужащих, находившихся там. Позднее задержанных отпустили, а сами сотрудники ГУР забаррикадировались внутри.

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Виталий Приходько
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