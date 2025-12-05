В Госдуме предложили дополнить УК РФ статьёй о психическом насилии

В Госдуме предложили добавить в Уголовный кодекс РФ статью о «психическом насилии» и признать его отягчающим обстоятельством. По словам депутата Владимира Кошелева, существующие нормы не охватывают различные ситуации, включая мошенничество при сделках с вторичным жильём. Об этом пишет ТАСС.

Парламентарий утверждает, что действующие нормы не выделяют «психическое насилие» отдельно: оно фигурирует только как элемент более широких преступных действий. К формам воздействия он отнёс угрозы, шантаж, унижения, оскорбления, психическое принуждение, а также интеллектуальное давление.

В действующем УК РФ действует статья 117 УК РФ (Истязание). Она предусматривает ответственность за истязание человека, то есть систематическое причинение физических или психических страданий. Наказание может включать лишение свободы на срок от трёх до семи лет.

А ранее юрист предупредил, что за объятия без разрешения можно угодить в тюрьму. После скандалов с пикап-курсами подобные действия подпадают под ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и ст. 133 («Понуждение к действиям сексуального характера»). Он отметил, что нормы применяют с натяжкой, но после резонансных дел их используют даже за нежелательные объятия незнакомок.