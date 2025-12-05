Путин открыл Моди детали мирных переговоров по Украине

Президент Владимир Путин сообщил, что накануне подробно рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о ситуации вокруг Украины. Российский лидер отметил, что речь шла не только о текущем положении дел, но и о контактах Москвы с США по возможному мирному урегулированию.

Путин поблагодарил индийского премьера за личное внимание к теме и за усилия, которые Дели предпринимает в вопросе стабилизации ситуации. По словам президента, Индия играет важную роль в международном диалоге, и Москва ценит позицию Моди.

Разговор состоялся в преддверии двусторонних переговоров, которые проходят в Нью-Дели на фоне активизации обсуждений мирных инициатив по Украине.