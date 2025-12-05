ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 декабря 2025, 07:03

Путин открыл Моди детали мирных переговоров по Украине

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент Владимир Путин сообщил, что накануне подробно рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о ситуации вокруг Украины. Российский лидер отметил, что речь шла не только о текущем положении дел, но и о контактах Москвы с США по возможному мирному урегулированию.

Путин поблагодарил индийского премьера за личное внимание к теме и за усилия, которые Дели предпринимает в вопросе стабилизации ситуации. По словам президента, Индия играет важную роль в международном диалоге, и Москва ценит позицию Моди.

Разговор состоялся в преддверии двусторонних переговоров, которые проходят в Нью-Дели на фоне активизации обсуждений мирных инициатив по Украине.

Кавалерия, пушки, красные дорожки: На видео сняли пышный приём Путина у дворца в Нью-Дели
Кавалерия, пушки, красные дорожки: На видео сняли пышный приём Путина у дворца в Нью-Дели

Напомним, что президент РФ прилетел вчера в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него с Нарендрой Моди состоялись неформальные переговоры, а сегодня Владимир Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин в Индии
  • Путин
  • Нарендра Моди
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar